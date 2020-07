Księżna Kate zdecydowanie nie należy do osób, które lubią eksperymentować z wyglądem, w tym z fryzurami. Żona księcia Williama od lat wierna jest długim włosom, sięgającym mniej więcej ramion, koloru brązowego. Czasami jedynie ich długość delikatnie zmienia (raz są krótsze, raz nieco dłuższe), ale zawsze są to bardzo subtelne różnice, które ciężko nawet zauważyć.

REKLAMA

Tym razem księżna Kate zaskoczyła wszystkich i zaprezentowała się w nowej fryzurze. Naszym zdaniem jest to zdecydowanie zmiana na lepsze!

Zobacz wideo Księżna Kate pokazała, jak strzyże owce:

Księżna Kate i jej nowa fryzura. Żona księcia Williama skróciła swoje włosy i rozjaśniła je

Księżna Kate najwidoczniej zapragnęła zmiany, więc udała się do fryzjera. Efekty tej wizyty i swojej delikatnej metamorfozy zaprezentowała we wtorek podczas inauguracji Tiny Happy People. Jest to edukacyjna inicjatywa BBC.

Uwagę wszystkich od razu zwróciła nowa fryzura księżnej Kate. Żona następcy brytyjskiego tronu delikatnie podcięła i wycieniowała swoje włosy oraz dodatkowo rozjaśniła je. Efekt jest rewelacyjny i bardzo naturalny! Księżna Kate w nowej fryzurze i jaśniejszym kolorze włosów wygląda bardzo stylowo i kobieco. A wam jak się podoba? W którym wydaniu wolicie księżną Kate? W jaśniejszych czy ciemniejszych włosach?